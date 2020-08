E’ morto Chadwick Boseman, l’eroe “Black Panther” di casa Marvel (Di sabato 29 agosto 2020) Si è spento a soli 43 anni Chadwick Boseman, noto per il suo ruolo in Black Panther di casa Marvel. L’attore statunitense stava combattendo contro un tumore al colon da quattro anni prima di morire nella sua casa a Los Angeles accanto alla moglie e alla sua famiglia. A darne l’annuncio la stessa compagna con un post su Instagram. Nonostante la malattia, Boseman è sempre riuscito a incantare i suoi fan portando sullo schermo film di successo come Black Panther e Da 5 Bloods. View this post on Instagram It is with immeasurable grief that we confirm the passing of Chadwick Boseman.⁣ ⁣ Chadwick was diagnosed with stage III colon cancer in 2016, and battled with it these last 4 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Agenzia_Ansa : Cinema, morto l'attore di Black Panther. Chadwick Boseman era malato di cancro al colon, aveva 42 anni #ANSA - RaiNews : L'attore americano #chadwickboseman, protagonista del successo planetario dei Marvel Studios 'Black Panther', è mor… - repubblica : E' morto Chadwick Boseman, star di Black Panther, il primo supereroe nero - LorenzoPuliga : RT @SkyTG24: Addio a #ChadwickBoseman conosciuto al grande pubblico per i film della Marvel tra cui Black Panther. Aveva 42 anni https://t.… - EusM1985 : È morto @ChadwickBoseman, l'attore di @TheBlackPanther - @IlPost -