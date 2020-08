Dj morta: il luminol fa scoprire tracce di sangue, nuovi controlli nei boschi di Caronia/Adnkronos (2) (Di sabato 29 agosto 2020) (Messina) - Alla domanda se l'allevatore si sia fatto un'idea su quanto accaduto a Viviana e Gioele, il giovane allarga le braccia e dice: "non ho idea di cosa possa essere accaduto". Mentre il padre, che per ora tiene le capre a Capizzi "perché qui c'è troppo caldo", dice che i cani "non fanno del male alle persone, sono mansueti. Chissà cosa è successo del giorno". Alla domanda se quel 3 agosto mattina, giorno in cui Viviana Parisi e il figlio Gioele, dopo avere avuto l'incidente sull'autostrada A20 Messina-Palermo, sono scomparsi nei boschi di Caronia, dice: "Sono arrivato alle 8 del mattina, ho dato da mangiare ai cani e alle 9.30 sono andato via". L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di quella mattina. Intanto, anche oggi sono proseguiti i controlli nella stessa zona. Due squadre dei vigili del ... Leggi su iltempo

