Controlli di polizia nel centro storico, il bilancio dell'ultima settimana (Di sabato 29 agosto 2020) Irregolare in Italia, arriva dalla Spagna senza tampone 26 agosto 2020 Prende una camera in albergo, arriva la polizia e lo arresta 29 agosto 2020 Venticinque servizi effettuati, 348 persone ... Leggi su genovatoday

ViViCentro : Controlli straordinari della Polizia di Stato nelle maggiori stazioni Campane e a bordo treno: 3 arresti alla stazi… - genovatoday : Controlli di polizia nel centro storico, il bilancio dell'ultima settimana - GrossetoNotizie : Sicurezza e rispetto delle norme anti Covid: controlli a tappeto della Municipale - PaolaCalabretto : Preannunciati controlli della Polizia Locale nell’agro di Monopoli - MonopoliTimes : Preannunciati controlli della Polizia Locale nell’agro di Monopoli -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli polizia

LatinaToday

A qualunque ora del giorno, in particolare in quelle serali, immondizia gettata sulle aiuole dei giardini della Difesa o addirittura nel fossato CASALE MONFERRATO. Una preoccupazione che si è fatta vi .... Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Aniello Falcone poiché un ...