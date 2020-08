Ciclismo, prima tappa Tour de France 2020: caduto Caleb Ewan (Di sabato 29 agosto 2020) Continuano le cadute nella prima tappa del Tour de France 2020. Dopo la prima caduta che ha coinvolto Sam Bennet, ora è un altro favorito a perdere terreno: Caleb Ewan. Il gruppo ha registrato un’altra caduta in curva, che ha costretto diversi corridori allo stop momentaneo. Nessuna conseguenza per Ewan, che ha ripreso la corsa. Leggi su sportface

de_desporto : RT @WorldUci: Prima tappa per ora caratterizzata da molte cadute. La pioggia sta rendendo viscido l'asfalto. #ciclismo #ciclismoworldtour #… - sportface2016 : #ciclismo Prima tappa di #TourdeFrance costellata di cadute: coinvolto il gruppo, seconda caduta per #Amador e… - WorldUci : Prima tappa per ora caratterizzata da molte cadute. La pioggia sta rendendo viscido l'asfalto. #ciclismo #ciclismoworldtour #TDF2020 - manumagicaemi : Sivakov che, per non saper né leggere né scrivere, decide di cadere prima a destra e poi a sinistra... #TDF2020 #ciclismo #cycling - 22Idamal : Oggi é un grande giorno... Inizia la prima tappa del #TourdeFrance... Finalmente un po' di ciclismo... Mi era manca… -

Con passione. Con lentezza. Con dolcezza. E soprattutto per tornare a casa felici dopo una pedalata tra le valli del Chianti e la Val d’Orcia. Lunga 209 km. In una sola giornata (come avviene per alcu ...

Ciclismo, parte il Tour dei dubbi: rischia anche l’arrivo a Parigi

Le gare di ciclismo sono famose per essere una grande festa, ma la grande partenza del Tour de France a Nizza sarà blindata e aperta a pochissime persone. Tutta la regione delle Alpi Marittime è stata ...

