Cade dalla scogliera di Polignano e muore, aveva 25 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Un giovane di 25 anni di Polignano a Mare è morto dopo essere caduto ieri in tarda serata dalla scogliera di Cala Pozzo Vivo. Sul posto è giunto personale del 118 e dei vigili del fuoco con gli uomini del nucleo speleo alpino fluviale (Saf) che hanno recuperato il corpo del giovane. Inutile il tentativo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

smendestylinson : RT @_marti_ii: simon cade dalla bici ventotto giorni dopo l’annuncio di louis dove lascia la syco il 28 agosto la syco falliscee - PugliaStream : Cade dalla scogliera a Polignano Muore giovane di 25 anni - larryissacult : RT @_marti_ii: simon cade dalla bici ventotto giorni dopo l’annuncio di louis dove lascia la syco il 28 agosto la syco falliscee - myidols_savedme : RT @auriibinda: Quindi dopo 28 giorni che lou lascia la syco simon cade dalla bici, oggi è il 28 ripeto il 28 e la syco fallisce? Ora non p… - Enzo8611 : RT @overlooki: @Sellitti_MR @LuciaTassan @Papryka5 @scastaldi9 @Asamsakti @henrirouen @agustin_gut @paoloigna1 @emanuelaneri14 @marmelyr @L… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla

Telenord

Maltempo, violento nubifragio su Milano: alberi caduti, cede anche il tetto di una Rsa Violento nubifragio su Milano: scoperchiato il tetto di una Residenza Sanitaria Assistenziale, alberi caduti nel ...Chi specula scommettendo sulla mancata riapertura delle scuole in sicurezza e con didattica in presenza, non sta lavorando contro il governo ma contro l’Italia e il futuro del nostro paese». Federico ...