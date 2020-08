Briatore esce dal san raffaele, quarantena a milano, a casa della Santanchè (Di sabato 29 agosto 2020) Briatore dovrà trattenersi a milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo Leggi su firenzepost

Corriere : Flavio Briatore esce dall’ospedale: resterà in isolamento domiciliare a casa di Daniela... - Adnkronos : #Briatore, #Sgarbi: 'Ricovero rafforza fronte allarmisti, ma se ne esce ho ragione io' - Sacreboulot : RT @Marco_dreams: Briatore sta meglio ed esce dall’ospedale, adesso posso dire una cosa? Briatore va multato e condannato per aver messo a… - AppostaMi : RT @Marco_dreams: Briatore sta meglio ed esce dall’ospedale, adesso posso dire una cosa? Briatore va multato e condannato per aver messo a… - FirenzePost : Briatore esce dal san raffaele, quarantena a milano, a casa della Santanchè -