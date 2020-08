Avellino, ecco il primo botto per l’attacco di Braglia (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il mercato dell’Avellino è pronto a regalare il primo colpo in attacco. In arrivo all’ombra del Partenio c’è Gabriele Bernadotto l’ultima stagione in forza alla Vibonese. La società ha raggiunto l’intesa di massima con l’attaccante romano che firmerà, entro la giornata di lunedì, un biennale con l’Avellino. L’attaccante approda in Irpinia dopo che lo scorso anno l’ex direttore sportivo, oggi al Savoia, Carlo Musa lo aveva sondato. Nella sua carriera Bernadotto ha giocato con le maglie di Lanusei, Trastevere, Anziolavino, Lupa Roma e appunto la Vibonese lo scorso anno in LegaPro. E’ uno dei tre attaccanti annunciati nelle scorse ore dal direttore sportivo, Salvatore Di ... Leggi su anteprima24

