Alba Parietti cambia il suo look: cosa ne pensano i suoi fan? (Di sabato 29 agosto 2020) Questo articolo . Cambio di look radicale per Alba Parietti. Ma qual è stata la reazione dei tanti follower della nota showgirl a tutto questo? Alba Parietti è senza alcun dubbio una delle showgirl più note ma anche più chiacchierate, soprattutto in quest’ultimo periodo. Basta semplicemente dare uno sguardo ai suoi canali sui social network per farsi un’idea … Leggi su youmovies

perrysblueeyes : @maybeloco io che decido di fare la cosplay di Alba Parietti - donatellabrusch : Flavio Briatore al telefono: 'Hai sentito cos'ha detto Alba Parietti?', la reazione brutale - leggoit : Briatore gela Alba Parietti: «Hai sentito cosa ha detto?». La risposta che non lascia dubbi - infoitcultura : Alba Parietti solo con intimo: microslip da vietato ai minori – FOTO - infoitcultura : Covid, Briatore positivo: la dura critica di Alba Parietti -