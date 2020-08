Usa: o con noi o con la Cina, l’Italia in imbarazzo per le intese con l’azienda del dragone (Di venerdì 28 agosto 2020) E mentre i ‘migliori di promettopoli’ silenzionsamente spalancano le porte alla tecnologia del 5g in Italia e danno il benvenuto al ministro degli Esteri cinese Wang Yi senza mettere troppi manifesti, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, lancia un chiaro segnale politico di chiusura verso alcune società del dragone varando pesanti sanzioni. Questo, implicherebbe la richiesta -soprattutto nei confronti dell’Italia- da parte di Washington di prendere posizione di campo senza ambiguità. Si tratterebbe di “restrizioni su esportazioni e sui visti contro ben 24 società cinesi e il loro dirigenti coinvolti nelle rivendicazioni territoriali di Pechino sul Mar Cinese Meridionale”, riferisce La Verità. L’iniziativa impedirà alle compagnie Usa di dare tecnologia alle società finite nella black ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Usa con Coronavirus, negli Usa dietrofront della Fda sulla terapia con il plasma: «I dati sui benefici sono stati travisati». In Perù lockdown prorogato fino a ottobre Open Elezioni Usa, Trump: “Biden distruggerà l’America. Se vince sarà cinese”

“L’agenda di Joe Biden è “made in China”, la mia è “made in Usa”. Donald Trump davanti a oltre un migliaio di persone riunite sul prato della Casa Bianca accetta ufficialmente la nomination repubblica ...

Xiaomi promette smartphone con fotocamera sotto al display: in arrivo il prossimo anno

Se c'è un elemento che ha fortemente condizionato, nel bene e nel male, l'aspetto estetico degli smartphone specialmente negli ultimi anni, lo possiamo senza dubbio ritrovare nelle fotocamere frontali ...

