‘Uomini e Donne’, Eliana Michelazzo positiva al Covid e portata in ambulanza al Policlinico di Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) Non si arresta l’epidemia di Covid-19: in questo periodo, ad essere colpiti, sono soprattutto i vacanzieri e fra questi rientrano molti volti noti, E’ di pochissimi giorni fa l’annuncio del ricovero di Flavio Briatore e la positività al tampone di numerosi personaggi dello showbiz nostrano, fra cui Federico Lauri (meglio noto come Federico Fashion Style). Nella giornata di ieri, a rivelare di aver sviluppato i sintomi da coronavirus, è stata l’ex protagonista di Uomini e Donne Eliana Michelazzo. La ragazza, salita agli onori della cronaca per il proprio coinvolgimento nel Prati Gate, ha scelto comunicare la notizia ai propri followers mediante Instagram: Poche ore fa ho ricevuto la notizia del tampone effettuato domenica 23 agosto. Sono positiva ... Leggi su isaechia

