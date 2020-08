Traffico Roma del 28-08-2020 ore 17:30 (Di venerdì 28 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio irritazione massimo vecchio è ancora chiusa la tangenziale est per una perdita d’acqua nella nuova galleria della circonvallazione interna quindi tra il bivio per te turbe della 24 e via dei Monti Tiburtini direzione Salaria di conseguenza è sul tetto Urbano della A24 è chiuso lo svincolo che mette sulla tangenziale verso la Salaria code a partire da Portonaccio Ma anche in direzione opposta verso il raccordo anulare sulla carreggiata esterna del raccordo anulare in zona sud troviamo rallentamenti a tratti tra Laurentina e l’ardeatina coda per un incidente invece in via Tuscolana all’altezza di via Gasperina direzione Cinecittà altro incidente con rallentamenti in via Walter Tobagi si sta in fila per un incidente poi su via dei Durantini è in via di Pietralata altro incidente sulla ... Leggi su romadailynews

