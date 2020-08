Torino, presentate le nuove maglie con uno sguardo all’ambiente (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Torino, tramite i propri canali social, ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione 2020-2021. Nessuna grande novità rispetto allo scorso anno con i colori social invariati ma con una novità relativamente ai materiali.Torino: nuove maglie con materiali riciclaticaption id="attachment 1013619" align="alignnone" width="656" Torino (twitter Torino)/caption"Il Torino FC e Joma, sponsor tecnico ufficiale del club, presentano le nuove divise dei Granata per la prossima stagione sportiva. La caratteristica principale è la scelta di realizzare tutte le nuove maglie gioco in poliestere riciclato. Il brand sportivo Joma ha infatti lanciato sul mercato una nuova ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Torino, presentate le nuove maglie con uno sguardo all'ambiente - - Toro_News : RT @MuggianuNicolo: Presentate le nuove maglie del #Torino per la stagione 2020/2021 - MuggianuNicolo : Presentate le nuove maglie del #Torino per la stagione 2020/2021 -