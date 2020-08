Terremoto oggi a Roma: avvertita una scossa. Magnitudo 3,0, epicentro a Lariano (Di venerdì 28 agosto 2020) Alle ore 14,00 di oggi, venerdì 28 agosto 2020, è stata avvertita una scossa di Terremoto nella zona di Roma. Secondo i dati forniti dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa è stata registrata alle 14,00 in punto: Magnitudo compresa 3,0, epicentro localizzato in provincia di Roma, precisamente a 3 chilometri dal Comune di Lariano, nella zona dei castelli Romani. Sui social network moti utenti stanno segnalando di aver avvertito distintamente una “forte scossa” di Terremoto. Al momento non si segnalano danni a persone e cose. Notizia in aggiornamento Tutte le notizie sui terremoti in diretta Cosa fare in ... Leggi su tpi

Una vicenda storica di rinascita e ricostruzione, attorniata da un’aura leggendaria, in cui trova la propria origine una curiosa e peculiare caratteristica che rende ancor più unica la città di Catani ...

La preoccupazione per Djuric, l'attesa dei rinforzi, le (timide) prove di 3-5-2 e... il terremoto. Giornata movimentata ieri per la Salernitana a Sarnano, non senza preoccupazioni. Di tutti i tipi. Ne ...

