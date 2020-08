Suarez Juventus, voci dalla Spagna: è corsa a tre per l’attaccante (Di venerdì 28 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Luis Suarez in vista della prossima stagione. Il centravanti uruguaiano ha rotto col Barcellona e un suo addio dalla Masia sarebbe ormai inevitabile. I bianconeri si iscrivono alla corsa per il “Pistolero” ma stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna ci sarebbero altri tre club. Suarez Juventus, voci dalla Spagna: è corsa a tre per l’attaccante Secondo quanto riferito dal quotidiano iberico “Marca” anche il Leicester e l’Inter Miami avrebbero intenzione di ingaggiare la punta sudamericana. I primi cercano un rinforzo di spessore per ... Leggi su juvedipendenza

