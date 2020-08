Stefano Accorsi di nuovo papà: il benvenuto ad Alberto (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Accorsi diventa papà per la quarta volta. Nasce Alberto e l’attore comunica la notizia al mondo con un post. Come è rinato dopo il dolore. Stefano Accorsi annuncia su Instagram la nascita del suo quarto figlio, Alberto, avuto dalla compagna Bianca Vitali. Nel post l’attore compare insieme alla moglie, la modella Bianca Vitali, mentre stringe la mano dell’infante. La coppia ha suggellato il suo amore nel 2015 ed ha già un figlio, Lorenzo, di tre anni. I due genitori, in un altro scatto, compaiono sorridenti e felici, con in braccio il piccolo Alberto. Prima del matrimonio con la modella Bianca Vitali, Accorsi ha avuto una relazione decennale con Letizia Casta, madre dei suoi primi due ... Leggi su bloglive

RadioR101 : #R101News: congratulazioni a Stefano Accorsi e a Bianca Vitali?????? - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Benvenuto Alberto! ?? #StefanoAccorsi - ParamountItalia : Benvenuto Alberto! ?? #StefanoAccorsi - Lollowitz : RT @RepSpettacoli: Stefano Accorsi e Bianca Vitali, in una foto il benevenuto al piccolo Alberto - GossipItalia3 : Stefano Accorsi è diventato papà per la quarta volta: è nato Alberto #gossipitalianews -