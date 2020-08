Sgominata una banda d’auto nel nel salernitano: denunciate 7 persone (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno denunciato alla Procura di Salerno 7 soggetti, tutti italiani pregiudicati residenti nell’agro nocerino sarnese di età compresa tra i 60 anni e i 29 anni. I reati contestati sono furto aggravato in concorso. La banda era specializzata in furti di vetture del gruppo Fiat. Le indagini, iniziate nel dicembre 2018, sono partite proprio dall’analisi dell’incremento dei furti di auto in determinate aree della provincia e soprattutto relativi appunto a veicoli appartenenti al gruppo Fiat. Gli investigatori hanno raccolto diverse denunce per episodi commessi in Salerno, Battipaglia e Bellizzi, riguardanti il furto appunto di 2 fiat panda, 3 fiat 500, 1 fiat 600, 2 fiat qubo e 2 lancia y. Importante l’acquisizione dei ... Leggi su anteprima24

