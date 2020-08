Scuola: Faraone, 'sfiducia Lega? In nessun Paese accadono cose del genere' (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Servirebbe essere tutti uniti nell'affrontare il problema dell'apertura delle scuole in sicurezza e invece c'è una forza politica che presenta una mozione di sfiducia contro il ministro. Vorrei sapere in quale altro Paese accade qualcosa del genere". Lo ha detto il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, ad Agorà. Leggi su iltempo

