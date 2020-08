Rumors in Giappone, Shinzo Abe si dimetterà per motivi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) l primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, intende dimettersi per motivi di salute. Lo riferiscono i media Giapponesi. “Shinzo Abe intende dimettersi,perchè la sua salute è peggiorata, ed è preoccupato che questa circostanza possa causare problemi” nel governare il Paese, afferma l’emittente nazionale Giapponese Nhk, senza citare esplicitamente una fonte. È da settimane che si fanno via via più insistenti le voci sulle condizioni di salute del primo ministro. Alcuni giorni fa Abe era tornato in ospedale, a distanza di una settimana, per quello che lui stesso ha definito un semplice ulteriore accertamento, nello stesso giorno in cui ha battuto il record di ... Leggi su huffingtonpost

