Non solo Billionaire. In Sardegna anche il Phi Beach preso di mira dal coronavirus: ora è caccia ai (numerosi) positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Non solo il Billionaire. Una ventina di dipendenti della discoteca Phi Beach di Baja Sardinia, nel territorio di Arzachena, è risultata positiva al coronavirus. In tutto, dopo la chiusura della discoteca all'aperto avvenuta due giorni fa, sono state sottoposte a tampone 70 dipendenti del locale. Quelli risultati positivi ora sono in isolamento. Intanto l'unità di crisi locale del nord Sardegna ha attivato tutte le procedure per il tracciamento dei contatti avuti dai positivi, al fine di disporre eventuali quarantene delle persone sospettate di avere contratto il virus. Inutile dire che i casi di positività potrebbero vedere una netta crescita.

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Conte, gli altri investimenti finiti male dei calciatori italiani Wall Street Italia Latina, il teatro D’Annunzio apre ma solo sui tavoli del Comune. Nuova puntata in commissione cultura

Se le parole, le giustificazioni, gli atti, le verifiche egli interventi fossero mattoni a latina si sarebbero aperti non uno ma mille teatri. Peccato che per il D’Annunzio, ormai chiuso da anni, la s ...

Covid e Sardegna, il fratello del ristoratore dei vip: «Johnny voleva fuggire da Porto Cervo adesso è in terapia intensiva»

Giuliano Micalusi è il fratello e socio di Johnny, 56 anni, il ristoratore dei vip, titolare dell'Assunta Madre che quest'anno ha portato il brand anche al Sottovento di Porto Cervo. Aspettava il frat ...

