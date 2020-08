Napoli, è già Osimhen Show: tripletta in 8 minuti davanti ai tifosi in estasi (Di venerdì 28 agosto 2020) La prima uscita del nuovo attaccante del Napoli Victor Osimhen è da favola: il neo acquisto mette a segno una tripletta in 8 minuti. Il triangolare di Castel di Sangro con i padroni di casa e L’Aquila (entrambe squadre di promozione) non è di quelli che servono a testare la competitività della rosa, ma le … L'articolo Napoli, è già Osimhen Show: tripletta in 8 minuti davanti ai tifosi in estasi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

mirkocalemme : Accordo già raggiunto e definito tra #Napoli e #Roma: #Under e #Riccardi in azzurro, #Milik in giallorosso. Si atte… - sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 3… - LuigiLiccardo6 : RT @cmdotcom: E' già #Osimhen show: tripletta in otto minuti, il #Napoli scopre il suo nuovo bomber - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: E' già #Osimhen show: tripletta in otto minuti, il #Napoli scopre il suo nuovo bomber - Diego31883 : RT @cmdotcom: E' già #Osimhen show: tripletta in otto minuti, il #Napoli scopre il suo nuovo bomber -

