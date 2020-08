Migranti: nave Ong Louise Michel salva 219 presunti naufraghi e chiede soccorso, all’Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Il governo giallorosso naturalmente spalancherà porti e hotspot per l'accoglienza di questi altri 219 clandestini, avanti c'è posto, l'invasione continua, col beneplacito delle magistrature ordinaria e amministrativa Leggi su firenzepost

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - SkyTG24 : #Banksy ha finanziato una nave per il soccorso nel Mediterraneo, si chiama Louise Michel, come l'anarchica francese… - sole24ore : Banksy compra una nave per soccorrere i migranti tra Italia e Libia. Già salvate 89 persone - logiovannone : RT @_monicamagri: Si chiama come una femminista francese ed è dipinta di rosa shocking. È la nave #LouiseMichel finanziata dall’artista #Ba… -