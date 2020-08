Mercati europei in ordine sparso (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. I Mercati europei continuano a ragionare sui riflessi della nuova strategia di politica monetaria della Fed e sulle conseguenze delle dimissioni anticipate del Premier giapponese Shinzo Abe. Sul mercato valutario, segno più per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un aumento dello 0,73%. Pioggia di acquisti sull’oro, che sta portando a casa un guadagno del 2,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +144 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,03%. Nello scenario borsistico europeo si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Mercati europei Mercati europei in ordine sparso Teleborsa Banda ultralarga: Bruxelles propone procedure piu' snelle per il mercato

Per favorire la diffusione della banda ultralarga nell'UE la Commissione europea ha proposto una serie di modifiche alla disciplina vigente sulla regolamentazione ex ante per mercati rilevanti di prod ...

Parlamento UE: agenda lavori 31 agosto - 6 settembre

Nuovo bilancio europeo, presidenza tedesca, tutela dei diritti umani ed ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria Covid-19. Sono questi alcuni dei temi che saranno al centro dei lavori del Parlame ...

