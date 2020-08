L’8 settembre apre grande mostra dedicata a Banksy (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – Bansky sbarca a Roma. L’8 settembre, al Chiostro del Bramante, si aprira’ una grande mostra dedicata all’artista e writer inglese che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. Oltre 90 le opere esposte fino all’11 aprile 2021: da ‘Love is in the Air’ a ‘Girl with Balloon’, da ‘Queen Vic’ a ‘Napalm’, da ‘Toxic Mary’ a ‘HMV’, fino alle stampe realizzate per Barely Legal, una delle piu’ note mostre realizzate. “Facevo proprio schifo con la bomboletta, cosi’ ho cominciato a ritagliare stencil”, ha dichiarato Banksy spiegando la tecnica da lui piu’ utilizzata. In mostra stampe su carta o tela, ... Leggi su romadailynews

