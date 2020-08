Hamann avverte il Bayern: “Prendere Messi ora non avrebbe senso” (Di venerdì 28 agosto 2020) Quale potrebbe essere la destinazione possibile per Leo Messi in caso di divorzio dal Barcellona? Difficile da stabilire. Sicuramente tutti i top club proveranno a fare un tentativo per avere il fuoriclasse argentino nella loro rosa. Tra questi potrebbe esserci anche il Bayern Monaco, anche se i bavaresi non sembrano essersi ancora fatti avanti.caption id="attachment 1011287" align="alignnone" width="1024" Bayern Monaco (Getty Images)/captionERRORENon tutti credono che acquistare Messi sia la miglior soluzione. Un esempio è stato fornito da Dietmar Hamann. L'ex centrocampista tedesco ha spiegato le sue ragioni a Sky Germania: "Da tifoso, mi piacerebbe vedere Messi al Bayern, ma per me non è realistico. Perché per quanto possa sembrare stupido, un ... Leggi su itasportpress

