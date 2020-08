"Fai meno il fenomeno, la prostatite tu ce l'hai ai...". Briatore in ospedale, De Luca lo umilia (Di venerdì 28 agosto 2020) “Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore, che si sta curando per una prostatite ai polmoni”. L'ironia di Vincenzo De Luca non risparmia nemmeno l'imprenditore del Billionaire, ricoverato col Covid all'ospedale San Raffaele di Milano. Il governatore della Campania ha letto l'intervista rilasciata da Briatore a La Stampa e quindi sa che le sue condizioni sono abbastanza buone da poterci scherzare su: “Sta benissimo, non ha neanche più bisogno dei nostri auguri, ma vogliamo farglieli lo stesso con sincerità e affetto. Inoltre vorremmo rivolgergli un invito sommesso a essere prudente ed a non fare il fenomeno perché parliamo di coronavirus, che è una cosa seria e pericolosa”. Poi De Luca si ... Leggi su liberoquotidiano

“Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore, che si sta curando per una prostatite ai polmoni”. L’ironia di Vincenzo De Luca non risparmia nemmeno l’imprenditore del Billionaire, ricoverato col C ...

Il Covid torna a fare vittime in Provincia: muore un carrarese di 68 anni

MASSA. Il coronavirus torna a fare vittime in provincia: è morto, per cause imputabili al Covid, un uomo di 68 ani , residente a Carrara. Un decesso e altri 10 casi in Provincia. Di questi 6 a Carrara ...

