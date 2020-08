‘Daydreamer’, ecco quando andranno in onda le prossime puntate (c’è anche una prima serata!) (Di venerdì 28 agosto 2020) Con Uomini e Donne anticipato al 7 settembre, molti fan di Daydreamer – Le Ali del sogno – la fiction turca andate in onda su Canale 5 per tutta l’estate al posto del dating show di Maria De Filippi che registra ogni giorno ascolti da record – si sono chiesti se e dove potranno continuare a vedere le mirabolanti avventure di Can e Sanem, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozdemir. La risposta arriva dal portale DavideMaggio.it, che ha reso noto che la messa in onda del telefilm si sposterà eccezionalmente in prima serata lunedì 7 settembre e proseguirà poi il sabato, a partire dal 12 settembre, sempre su Canale 5 prima di Verissimo. “Daydreamer proseguirà regolarmente ogni pomeriggio alle 14.45 fino a venerdì 4 settembre” si legge sul ... Leggi su isaechia

