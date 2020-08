Crotone, doppia seduta per Stroppa in vista della Serie A (Di venerdì 28 agosto 2020) TREPIDÒ - Scocca il sesto giorno di lavoro nel ritiro di Trepidò, dove il Crotone prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A. Dopo l'unica sessione di ieri, i ... Leggi su corrieredellosport

Trepidò 2020: Day 6

