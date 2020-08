Covid, sindaco e vice positivi a Santa Maria a Vico: nuova nomina per Nuzzo (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – “Si comunica alla cittadinanza – stante la mia la positività oltre che del vicesindaco Veronica Biondo al Covid 19 e la conseguente impossibilità ad assicurare la presenza fisica e costante in comune – di aver provveduto con odierno decreto alla nomina dell’avv. Michele Nuzzo, già delegato al bilancio ed alla cultura, quale assessore con delega anche all’emergenza sanitaria e di vicesindaco. Tanto per rassicurare i cittadini nell’avere un punto di riferimento istituzionale e garantire permanentemente lo svolgimento dell’attività amministrativa”. Così il ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : La nave quarantena si sposta da Trapani ad Augusta. Per non creare problemi interni al Pd, visto che il sindaco dem… - fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - giornalettismo : Nei giorni scorsi la polemica di #Briatore contro il sindaco di #Arzachena per la chiusura del suo locale a Porto C… - Giacomo2500 : @virginiaraggi - Bufalenet : Una teoria stravagante, che per certi aspetti va persino oltre le normali tesi complottiste quella che ci arriva in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Focolaio di Covid a Calliano lo annuncia il sindaco Conci direttamente su Facebook l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Aumento dei contagi da Coronavirus, l’appello del Sindaco: massima attenzione e rispettare le regole

“Purtroppo nel nostro territorio si sta registrando un aumento significativo nel numero di contagi, segno che la circolazione del virus sta riprendendo vigore col conseguente rischio di determinare si ...

Elezioni comunali 2020: a Belgirate 4 candidati sindaco

Anche Belgirate andrà al voto quest'anno: nel comune sul Lago Maggiore si torna alle urne in anticipo a causa della scomparsa del sindaco Valter Leto, deceduto nel maggio del 2019. Dopo lo stop forzat ...

“Purtroppo nel nostro territorio si sta registrando un aumento significativo nel numero di contagi, segno che la circolazione del virus sta riprendendo vigore col conseguente rischio di determinare si ...Anche Belgirate andrà al voto quest'anno: nel comune sul Lago Maggiore si torna alle urne in anticipo a causa della scomparsa del sindaco Valter Leto, deceduto nel maggio del 2019. Dopo lo stop forzat ...