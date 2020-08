Cortina Summer Party: in fila in auto per il tampone (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo il Cortina Summer Party il sindaco della città fa sottoporre tutti i partecipanti al tampone. La decisione dopo il ricovero di un partecipante.Lo scorso 20 agosto, a Cortina, sui prati di Socrepes, erano in circa 500 al Summer Party; tra loro anche il sindaco e personaggi di spicco come Alessandro Benetton e Kristian Ghedina. La notizia della positività al Covid-19 di un ragazzo 26enne romano di rientro dalla Sardegna, ha fatto scattare l’allarme rosso su quell’evento. Il ragazzo, dopo aver manifestato i sintomi da Covid-19, è stato ricoverato con polmonite da Covid all’ospedale San Martino di Belluno. A seguito di questa notizia il sindaco di Cortina, Gianpiero Ghedina, di comune accordo con il direttore del ... Leggi su bloglive

