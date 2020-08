Con la convention Trump porta i repubblicani più vicini alla working class (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente ha mostrato le strategie su cui puntare in vista delle presidenziali di novembre. Dalle critiche alle alte sfere di Washington fino alle sue politiche pro vita. Non sono certo mancati gli attacchi al candidato dem Joe Biden. La convention nazionale del Partito Repubblicano, conclusasi ieri, ha mostrato su quali strategie Donald Trump vuole puntare in vista delle presidenziali di novembre. In tal senso, l'evento si è mosso su piani differenti, per quanto collegati da un unico collante: la valorizzazione dell'orgoglio nazionale. In primo luogo, il presidente ha cercato di armonizzare due toni diversi. Da una parte, la convention si è rivolta all'ala più movimentista e motivata dell'elettorato di Trump: un elemento testimoniato dai discorsi battaglieri di Donald Trump jr ... Leggi su panorama

