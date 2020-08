Briatore lancia l’accusa: “I clienti del Billionaire volevano stare appiccicati” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore positivo al cornavirus è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Dura frecciata ai clienti del Billionaire, rei a suo modo di vedere di non aver rispettato le norme di distanziamento sociale Fonte Facebook – Fanpage.itFlavio Briatore è tornato a parlare. Le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate e per questo ha voluto fare un po’ il punto della situazione in un’intervista rilasciata a “La Stampa”. In primis ha voluto specificare che al Billionaire (storico locale di sua proprietà situato a Porto Cervo sono state rispettate tutte le norme anti covid previste. Gli ingressi sono stati limitati e le aree contingentate a dovere, ma a suo modo di vedere è impossibile tenere ... Leggi su chenews

