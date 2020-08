Briatore dimesso domani: cure per Coronavirus a casa (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore è pronto per essere dimesso dal San Raffaele di Milano. Qui è stato ricoverato per problemi non legati al Coronavirus; anche se, durante la sua permanenza in ospedale, è risultato positivo al tampone. Dopo le cure per la sua prostatite recidiva, l’imprenditore potrà ritornare nella sua casa per continuare le cure farmacologiche per combattere … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - Agenzia_Ansa : Domani mattina Flavio #Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni gio… - SkyTG24 : Coronavirus, l'ospedale San Raffaele: 'Domani Briatore dimesso' - GVNVNCR : RT @lauraleghista: Tra poche ore Flavio Briatore sarà dimesso... Da domani lui tornerà ad essere Briatore, mentre quelli che si erano esalt… - Arianna5422 : RT @lauraleghista: Tra poche ore Flavio Briatore sarà dimesso... Da domani lui tornerà ad essere Briatore, mentre quelli che si erano esalt… -