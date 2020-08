Basilicata, si dimette il presidente del Cotrab (Di venerdì 28 agosto 2020) Basilicata, si è dimesso il presidente del Cotrab. Il manager è stato condannato per violenza sessuale. POTENZA – Il presidente del Cotrab, l’azienda dei trasporti della Basilicata, si è dimesso ad una settimana dalla sua rielezione. Mandato che aveva scatenato la dura reazione sui social tanto che molti utenti avevano chiesto l’intervento diretto da parte della ministra De Micheli per rimuovere dall’incarico il manager. L’uomo, infatti, è stato condannato a due anni e sei mesi per violenza sessuale nei confronti di una sua dipendente. Proteste che hanno portato al passo indietro da parte del manager. La rielezione e le polemiche La seconda elezione da parte del manager ha provocato la dura reazione dei social ma ... Leggi su newsmondo

