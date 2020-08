Barcellona, Gaspart: «Messi? Ho visto il contratto, non può andare via» (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart, ha parlato del futuro di Messi in un’intervista rilasciata a Marca Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha parlato di Leo Messi in un’intervista rilasciata a Marca. Ecco le sue dichiarazioni: «Messi non può andarsene. Dovrà partire nel 2021. Ho visto il contratto ed è molto chiaro. La clausola è terminata a giugno e non si torna indietro. Preferisco che se ne vada il prossimo anno a 0 che ora per meno di 700 milioni di euro. Qui comanda la società, non il giocatore. La società ha pagato i giocatori. E non è una questione di soldi, c’è un contratto firmato e basta» Leggi su ... Leggi su calcionews24

Il fuoriclasse argentino ha comunicato alla società la sua decisione di abbandonare i colori blaugrana che ha indossato per tutta la carriera come una seconda pelle BARCELLONA – Svolta epocale nel mon ...

