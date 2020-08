Barbara Alberti non riesce proprio a credere che sia successo davvero. E Pierluigi Diaco resta senza parole (Di venerdì 28 agosto 2020) Le puntate di ‘Io e Te’ di Pierluigi Diaco sono sempre contraddistinte da situazioni molto particolari. Gli ospiti molto spesso si commuovono, come accaduto a Kledi nei giorni scorsi, e può succedere che il conduttore sia in grado di far rievocare nella memoria di alcuni vip dei momenti del passato che avevano dimenticato. Tutto ciò è successo oggi, venerdì 28 agosto, a Barbara Alberti. La scrittrice ed ex gieffina si è soffermata sul rapporto con la morte, con Dio e sul suo arrivo a Roma. Nella capitale italiana si è trasferita quando era davvero giovane. Ha dunque fatto una sorta di excursus della sua vita personale e professionale. Sono stati fatti vedere diversi momenti della sua lunga ed importante carriera. Ma c’è ... Leggi su caffeinamagazine

stCroazia : Intervista a Barbara Alberti - Io e te 28/08/2020 - zazoomblog : Pierluigi Diaco caduta in diretta durante l’intervista con Barbara Alberti - #Pierluigi #Diaco #caduta #diretta - MrKountsby : «Noi altri ci libereremo di noi stessi solo dopo la morte» _Barbara Alberti - DanielePerri969 : RT @Dreaming_81: 'Noi donne ci innamoriamo di un cretino qualsiasi e poi lo trasfiguriamo in un semidio.' ~ Barbara Alberti ~ #Frammenti d… - MARI151280 : RT @Dreaming_81: 'Noi donne ci innamoriamo di un cretino qualsiasi e poi lo trasfiguriamo in un semidio.' ~ Barbara Alberti ~ #Frammenti d… -