Arcelor Mittal | atti vandalici su auto operai | i sindacati | ora basta

TARANTO - Atti vandalici, furti e danneggiamenti alle auto degli operai in sosta nei parcheggi delle portinerie dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto sono stati segnalati dai delegati di Fim-Cis ...

Ex-Ilva,un esposto contro Arcelor: «Straordinari in presenza di cassa integrazione»

Nuovo scontro sulla Cassa integrazione all’ex-Ilva. Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno presentato un esposto alla direzione provinciale dell'Inps in merito alla riduzione del personale tecnologico, dec ...

Nuovo scontro sulla Cassa integrazione all'ex-Ilva. Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno presentato un esposto alla direzione provinciale dell'Inps in merito alla riduzione del personale tecnologico, dec ...