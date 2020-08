24 Ore di Le Mans moto, in pole il nostro Canepa con la Yamaha (Di venerdì 28 agosto 2020) C'è anche il nostro Niccolò Canepa in pole alla 24 Ore moto di Le Mans, terzo e penultimo round del Mondiale Endurance a due ruote. L'italiano della Yamaha del team austriaco YART, in equipaggio con ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans Gamarino a Le Mans senza pubblico. “Il fascino della 24 ore è immutato” Il Secolo XIX Sebastian Vettel, ancora nubi sul suo futuro

Ancora nebbia intorno al futuro di Sebastian Vettel, anche questa settimana infatti non dovrebbe esserci l’eventuale annuncio di un accordo tra il tedesco e la Racing Point, che dal prossimo anno dive ...

ELMS – Le Castellet 240, Libere 1: Vergne vola con l’Aurus

L’European Le Mans Series si ritrova per la seconda volta nel corso di questa tormentata stagione 2020 al Circuit Paul Ricard per la Le Castellet 240, denominazione plausibilmente mutuata dall’appunta ...

