Un insegnante su tre non vuole fare i test sierologici (Di giovedì 27 agosto 2020) Un terzo dei circa due milioni di lavoratori della scuola sarebbe reticente a fare il test: nonostante il kit messo a disposizione gratuitamente dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Inizia male la "procedura di approccio" alla riapertura delle scuole: un terzo degli insegnanti sarebbe infatti reticente a fare il test, mentre alcuni medici di famiglia …

