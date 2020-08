Tiziano Ferro piange la morte del suo cane: ‘Beau non ce l’ha fatta’ (Di giovedì 27 agosto 2020) “Beau non ce l’ha fatta”. Il cane di Tiziano Ferro è morto dopo alcuni giorni di sofferenza. Il cantante ne dà notizia sui propri canali social, dove condivide uno scatto di sé e del marito Victor Allen mentre accarezzano il loro amico a 4 zampe in uno dei suoi ultimi istanti di vita. “Il suo cuore si è fermato durante la notte” scrive la popstar. “La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…. Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. Beau era infatti entrato nella vita di Tiziano e di Victor da pochi mesi, quando avevano deciso di adottarlo e dargli una famiglia dopo anni trascorsi ... Leggi su tvzap.kataweb

eflatmajor73 : Ma le testate online che riferiscono la news della dipartita del cane di Tiziano Ferro? Ma seriamente???? - kenzodiazepina : oh no è morto il cane di Tiziano Ferro, stanotte non dormirò proprio pensando a questa notizia - RADIOEFFEITALIA : Tiziano Ferro - Balla per me (Feat.Jovanotti) - _anndadd_ : Esiste un'adolescente che tra 2005 e 2010 abbia ascoltato Tiziano Ferro non perché depressa? Non mi interessa per v… - a_little__life : Cuore spezzato per il cane di Tiziano Ferro. -