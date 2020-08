Tik Tok, Walmart entra nella trattativa con Microsoft per l’acquisizione (Di giovedì 27 agosto 2020) Con un comunicato ufficiale, Walmart ha annunciato di essere entrata in collaborazione con Microsoft per acquisire Tik Tok. Un modo per rispondere alla concorrenza di Amazon. Walmart, multinazionale statunitensi nel settore della grande distribuzione, è ufficialmente entrata in collaborazione con Microsoft nella trattativa per acquisire Tik Tok. Con un comunicato stampa, il colosso americano ha … L'articolo Tik Tok, Walmart entra nella trattativa con Microsoft per l’acquisizione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

luca_lammerding : RT @DxZagor: AMICI CARI DI ?? BADATE BENE A UNA PICCOLA DIFFERENZA: IL Presidente Trump in 15 giorni intima a un gigante del web (Tik Tok) d… - sscalcionapoli1 : Mertens immortalato da Kat in un divertente Tik Tok: 'Spero mi parlerai ancora...' #ForzaNapoliSempre - jndiGOne : momento di auto compiacimento ringrazio il lesbian tik tok che finalmente mi ha insegnato come fare un eyeliner de… - EmanueleFire : Milan: Ibra e Tonali Inter: Kolarov e Vidal Napoli: tik tok di Mertens @SkySport uccidetevi - gvcmkvh : sto cominciando a passare più tempo su tik tok che su twitter non va bene -