Terremoto Macerata, scossa avvertita in tutta la provincia (Di giovedì 27 agosto 2020) DATI ML 3.2 ore 17:09 IT del 27-08-2020 a 2 km S Sarnano, MC, Prof=23Km - INGVterremoti, @INGVterremoti, Leggi su leggo

TgrRai : #Terremoto di magnitudo 3.5 alle 4:46 a Cerreto d'Esi, #Ancona. Scossa avvertita anche a Fabriano e in varie locali… - clarissa_gmai : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.9 e 3.4 ore 17:09 IT del 27-08-2020, prov/zona Macerata #INGV_25148131 https:/… - jimihendrix1980 : #RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.9 e 3.4 ore 17:09 IT del 27-08-2020, prov/zona Macera… - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #MACERATA, nelle #MARCHE, a #Sarnano. #Magnitudo 3.2. Ecco QUI i #DETTAGLI - leggoit : Terremoto Macerata, scossa avvertita in tutta la provincia -