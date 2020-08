Terremoto di magnitudo 3.5 presso Ancona: la situazione (Di giovedì 27 agosto 2020) Si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.5 presso Ancona. A Cerreto d’Esi, esattamente, ma a quanto emerge non ci sarebbe nessuna rilevanza di danni a persone o cose. Si è trattato di una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 che è stata registrata a Cerreto d’Esi, nell’Anconetano. Ne dà comunicazione l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km da Cerreto, l’ipocentro è a una profondità di 6 km. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

