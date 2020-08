Soldi a rom per lasciare via Germagnano, Carretta (Pd): “Puzzano di razzismo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il consigliere comunale e segretario metropolitano del Partito Democratico Mimmo Carretta torna sulla questione dello sgombero del campo rom di via Germagnano dei giorni scorsi. In particolare Carretta commenta l’aiuto economico di mille euro alle famiglie rom per accompagnarli nel nuovo percorso fuori dal campo che è stato smantellato. “Eppure quei 1000 euro versati ai rom per abbandonare il campo puzzano di razzismo, superbia e arroganza”, scrive il Dem. L’esponente Pd definisce quanto fatto dalla giunta Appendino “un gesto ‘dolce’ che apre strade a soluzioni peggiori. Ora mi aspetto un prezzario anche per senzatetto e immigrati. ‘Io ti pago ma tu sparisci dalla mia vista’.Tremendo – conclude -Ma forse mi sbaglio”. L'articolo ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Soldi a rom per lasciare via Germagnano, Carretta (Pd): “Puzzano di razzismo” - ContiamoNon : RT @RBilanzuoli: Le priorità della nostra città.. Grazie #appendino I nuovi campi dei rom: “I soldi presi dal Comune di Torino li abbiamo… - usato_di_sicuro : RT @RBilanzuoli: Le priorità della nostra città.. Grazie #appendino I nuovi campi dei rom: “I soldi presi dal Comune di Torino li abbiamo… - RBilanzuoli : Le priorità della nostra città.. Grazie #appendino I nuovi campi dei rom: “I soldi presi dal Comune di Torino li a… - frances79154863 : A Torino il primo esempio di un Comune che finanzia un campo Rom con soldi pubblici. #Appendina #Sindocagrullina… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldi rom I nuovi campi dei rom: “I soldi presi dal Comune di Torino li abbiamo usati per rifare le baracche” La Stampa “Mille euro e lasciate il campo”, Rom intascano i soldi per rifare le baracche

Il Comune di Torino ha offerto 1000 euro ai rom per sgombrare l’area di via Germagnano ma alcuni di questi hanno realizzato un nuovo insediamento poco distante, tra la rabbia dei cittadini. Immediata ...

I nuovi campi dei rom: “I soldi presi dal Comune di Torino li abbiamo usati per rifare le baracche”

TORINO. «I soldi del Comune? Li spendiamo per comprare le assi, i listelli e i chiodi. E rifare le baracche qui, in questo posto». Jean Diaconscu sorride: un altro campo per una ventina di famiglie ro ...

Il Comune di Torino ha offerto 1000 euro ai rom per sgombrare l’area di via Germagnano ma alcuni di questi hanno realizzato un nuovo insediamento poco distante, tra la rabbia dei cittadini. Immediata ...TORINO. «I soldi del Comune? Li spendiamo per comprare le assi, i listelli e i chiodi. E rifare le baracche qui, in questo posto». Jean Diaconscu sorride: un altro campo per una ventina di famiglie ro ...