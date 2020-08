Ruanda sviluppa un test multiplo per il Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) In Ruanda sviluppato un test multiplo per il Covid-19: la modalità consente un dimezzamento dei costi totali delle operazioni Un sistema innovativo basato su un algoritmo che permette di effettuare piu’ test diagnostici per il Covid-19 allo stesso tempo, riducendo costi, tempi di attesa e quindi, la circolazione di persone potenzialmente positive. A elaborarlo Wilfred Ndifon, epidemiologo,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

