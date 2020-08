Roma, Sky: il Tottenham ci prova per Zaniolo (Di giovedì 27 agosto 2020) La notizia ha dell’incredibile: il Tottenham è piombato sul centrocampista della Roma, Niccolò Zaniolo. Il club inglese, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe già formalizzato una richiesta per il gioiellino della Nazionale Italiana e, nelle prossime ore, potrebbe esserci anche un incontro tra le parti per valutare le reali possibilità di un trasferimento in Inghilterra. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sky Pedro: "Roma, voglio vincere ancora. Fonseca ottimo allenatore" Sky Sport Sky - Milik, si allontana la Roma: Dzeko verso la permanenza, Juve ancora in pole

Quale futuro per Arkadiusz Milik? Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante polacco resta sul mercato e la Juventus resta la squadra in pole position. Arek ha già un accordo con la Vecchia S ...

Leiva a SKY: “Lo scudetto? Ci proveremo. Reina? Un campione”

Roma – Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lucas Leiva: “Sto rispettando quelli che sono i tempi di recupero, ma mi sento molto meglio. Da 3/4 settimane sto facendo dei progressi importanti. Durante ...

