Riforma pensioni: e se rimanesse la quota 100 con penalizzazioni? (Di giovedì 27 agosto 2020) Il dibattito politico continua ad interrogarsi su quella che potrebbe essere la Riforma pensioni del prossimo anno. Quale misura prenderà il posto della quota 100? Perchè, ovviamente, alla scadenza della misura in questione si tornerebbe alle regole dela Riforma Fornero con pensione di vecchiaia a 67 anni e pensione anicipata a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Riforma pensioni e quota 100 Ovviamente le ipotesi avanzate sono moltissime tra le tante spunta l’idea della quota 41 per tutti con penalizzazioni e con età minima di accesso fissata a 62 anni. I sindacati continuano a chiedere a gran voce una Riforma che permetta ... Leggi su pensioniefisco

