Posto fisso a 67 anni, ma lei è già in pensione: la sua reazione (Di giovedì 27 agosto 2020) Confessa di sentirsi presa in giro, l’ex professoressa di Diritto, che per la prima volta ha ricevuto il Posto fisso, ma quando è già in pensione Fonte foto: (Pixabay)La strana storia di una donna di Massa Carrara. Riceve il Posto fisso dopo una vita di sacrifici, quando ormai è infatti, in pensione. Parole di profonda amarezza le sue, per un sistema, come quello scolastico, dove il Paese presenta ancora delle falle visibili. La professoressa, ha oggi 67 anni e da poco, ha ricevuto la mail che le annunciava l’arrivo del nuovo Posto. Un po’ troppo tardi e lei non è rimasta di certo indifferente, anzi, si sente presa in giro. Nomina del ruolo via mail, ma ora è troppo tardi Fonte foto: ... Leggi su chenews

