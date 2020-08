Pagamento Pensioni Settembre e Ottobre 2020: confermato l’anticipo, ecco per chi (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutto confermato per il Pagamento delle Pensioni di Settembre in anticipo a partire dal 26 agosto, come spiegato in una nota delle Poste Italiane. Ma c’è di più, l’INPS ha già confermato che anche per il mese di Ottobre si procederà con la modalità scaglionata per il ritiro in posta delle Pensioni, anticipando nuovamente gli accrediti a partire dalla fine di Settembre. Vediamo tutte le ultime novità e le date per i prossimi due mesi. Calendario Pagamento Pensioni Settembre in Posta: confermato l’anticipo ecco le parole delle Poste, che spiegano chi sono coloro che riceveranno la pensione in anticipo: ... Leggi su pensionipertutti

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento Pensioni Inps, anticipo del pagamento delle pensioni di settembre BergamoNews.it Ecco perché alcune pensioni INPS non riceveranno il rimborso 730

Molti contribuenti non percepiranno un assegno pensionistico più alto ed ecco perché alcune pensioni INPS non riceveranno il rimborso 730. Esiste una ragione precisa per cui alcuni pensionati potranno ...

