NBA, Lakers e Clippers pronte a non riprendere i playoffs: è caos (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ caos nel mondo dello sport Usa dopo l’ennesimo caso di Police Brutality. In NBA, Lakers e Clippers votano per la chiusura della stagione. L’intero mondo professionistico americano è sconvolto, dopo i sette spari alla schiena di Jacob Blake da parte di un poliziotto. L’uomo stava sedando una lite tra due donne e adesso lotta … L'articolo NBA, Lakers e Clippers pronte a non riprendere i playoffs: è caos proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

