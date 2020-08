NBA, i giocatori tornano in campo (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - I giocatori Nba hanno deciso di riprendere gli incontri nella bolla di Disney Word all'indomani del loro boicottaggio per protestare contro il ferimento da parte della polizia dell'... Leggi su corrieredellosport

SkySportNBA : NBA, Bucks, l'annuncio dei giocatori: 'Noi non giochiamo' #SkyNBA #NBA - fattoquotidiano : Jacob Blacke, la protesta antirazzista blocca l’Nba: i giocatori boicottano i play-off, i Milwaukee Bucks non scend… - dchinellato : I giocatori dei Bucks sono usciti dallo spogliatoio per leggere un comunicato in cui chiedono giustizia per Jacob B… - Tri_nity79 : RT @isentinelli: Si è fermato tutto. Dopo la NBA. Anche il baseball. Anche il basket femminile. Anche il calcio. Trump è furioso. Negli… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? There’s another players meeting scheduled for 4p ET, with two players from each team, to discuss how to step up the pro… -